إسرائيل تعلن أن إحدى دباباتها أصابت موقعا مصريا بالخطأ.. والجيش المصري يعلّق

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن إحدى دباباته أصابت “عن طريق الخطأ موقعًا مصريًا” بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان “الحادث قيد التحقيق وملابساته تخضع للفحص”، مضيفًا أنه “يبدي أسفه عن الحادث”.

#عاجل أطلقت دبابة لجيش الدفاع قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعًا مصريًا بالقرب من الحدود في منطقة كرم شالوم.

الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله. جيش الدفاع يبدي أسفه عن الحادث — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 22, 2023

من جهته، قال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري إن عددًا من عناصر المراقبة الحدودية أصيبوا خلال الحادث بإصابات “طفيفة”، مضيفًا أنه جاري التحقيق في الحادث.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن 9 أصيبوا جراء استهداف إسرائيلي لبرج تابع لقوات حرس الحدود جنوبي مدينة رفح المصرية.

وقال موقع “مدى مصر” إن 9 مصريين أصيبوا “إثر انفجار وقع قبل قليل بالقرب من برج تابع لقوات حرس الحدود جنوب مدينة رفح المصرية على خط الحدود الفاصل بين مصر وقطاع غزة”.

ونقلت عن مصدر في هيئة الإسعاف المصرية ومصدرين مسؤولين في محافظة شمال سيناء أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري في العريش لتلقي العلاج.

ونقل الموقع عن شهود عيان في محيط معبر رفح أنهم سمعوا دوي انفجار قبل قليل تلاه تحرك سيارات إسعاف في اتجاه موقع الانفجار.