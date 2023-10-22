جيش الاحتلال الإسرائيلي: أبلغنا 212 عائلة بأن أبناءها رهائن في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه تم إبلاغ 212 عائلة بأن أبناءها رهائن لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاغاري “جرى إبلاغ 212 عائلة بأن أبناءها رهائن حاليا في غزة”، مضيفا “العدد ليس نهائيا، فالجيش يتحقق من معلومات جديدة عن المفقودين”، دون مزيد من المعلومات.

وقال هاغاري، أمس السبت، إن عدد العائلات التي جرى إبلاغها بوجود أبنائها في غزة هو 210.

وسبق أن أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها أسرت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ما بين 200 و250 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، وترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

وكان أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد قال أمس السبت إن الحركة كانت تعتزم إطلاق سراح أسيرتين أخريين “لأسباب إنسانية قاهرة” لكن إسرائيل رفضت تسلُّمهما.

وأمس، نظم المئات من أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس بقطاع غزة مظاهرة في تل أبيب، طالبوا خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحمل المسؤولية والاستقالة، ورفع المتظاهرون شعارات تتهم نتنياهو بالتقاعس عن إطلاق سراح أبنائهم.

ولليوم السادس عشر، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، واستُشهد 4651 بينهم 1873 طفلا و1023 امرأة و187 مسنا، وأصيب 14245 آخرون، حسب وزارة الصحة في غزة، كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

بينما قُتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية.