حاضنا طفلته.. استشهاد أب وابنته جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (فيديو)

لا تزال الصور والمشاهد المأساوية، خاصة للأطفال، تتدفق بشكل غزير من قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي الغاشم المتواصل لليوم السادس عشر على التوالي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا مؤثرة لاستشهاد أب وطفلته وهو يحتضنها، وذلك بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة ارشي في دير البلح وسط القطاع.

وشن جيش الاحتلال غارات جوية، أمس السبت، على وحدة سكنية في دير البلح، أدت إلى استشهاد 13 فلسطينيًّا على الأقل.

📷 صورة صفا| استشهاد مواطن وطفلته وهو يحتضنها بفعل قصف الاحتلال منزل عائلة "ارشي" بدير البلح وسط القطاع pic.twitter.com/ozXYEEaSei — وكالة صفا (@SafaPs) October 22, 2023

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه، الأحد، لليوم السادس عشر على التوالي على قطاع غزة المحاصر، مما أسفر عن 4400 شهيد و13600 مصاب، فضلًا عن أكثر من ألف شخص تحت الأنقاض يصعب انتشال جثامينهم.