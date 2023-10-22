سياسة|قطاع غزة

حاضنا طفلته.. استشهاد أب وابنته جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (فيديو)

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22/10/2023

لا تزال الصور والمشاهد المأساوية، خاصة للأطفال، تتدفق بشكل غزير من قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي الغاشم المتواصل لليوم السادس عشر على التوالي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا مؤثرة لاستشهاد أب وطفلته وهو يحتضنها، وذلك بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة ارشي في دير البلح وسط القطاع.

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وشن جيش الاحتلال غارات جوية، أمس السبت، على وحدة سكنية في دير البلح، أدت إلى استشهاد 13 فلسطينيًّا على الأقل.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه، الأحد، لليوم السادس عشر على التوالي على قطاع غزة المحاصر، مما أسفر عن 4400 شهيد و13600 مصاب، فضلًا عن أكثر من ألف شخص تحت الأنقاض يصعب انتشال جثامينهم.

المصدر : الجزيرة مباشر