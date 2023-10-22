حزب الله يعلن استشهاد 6 من عناصره على الحدود بين لبنان وإسرائيل

أعلن حزب الله اللبناني استشهاد 6 من عناصره مع تجدد المواجهات، السبت، بين الحزب وجيش الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود الجنوبية، فيما يتواصل العدوان على قطاع غزة.

وذكر حزب الله في بيانات منفصلة أن 6 من عناصره استشهدوا في جنوب لبنان أثناء “أداء الواجب الجهادي”.

وبذلك ترتفع حصيلة شهداء الحزب خلال المواجهات مع جيش الاحتلال منذ عملية “طوفان الأقصى” بقطاع غزة فجر 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى 16.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ نحو أسبوعين، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين جيش الاحتلال من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى.

بدورها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية استشهاد أحد عناصرها في جنوب لبنان “أثناء أداء واجبه الجهادي نصرة لغزة”.

والجمعة، أمرت إسرائيل بإخلاء بلدة كريات شمونة الشمالية الحدودية التي يسكنها حوالي 25 ألف شخص، بعد مواجهات متكررة مع مقاتلي حزب الله على الحدود مع لبنان.

ومنذ اندلاع القتال على طول الحدود، قُتل 4 أشخاص على الأقل في إسرائيل، هم 3 جنود ومدني واحد، وفق مصادر إسرائيلية.





وخاض حزب الله واسرائيل حرباً مدمّرة صيف 2006، خلّفت أكثر من 1200 شهيد في الجانب اللبناني معظمهم من المدنيين، و160 قتيلا في الجانب الإسرائيلي معظمهم من العسكريين. وتسبّبت الحرب التي استمرت 34 يوماً في نزوح نحو المليون لبناني من بلداتهم.