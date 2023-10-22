حكومة غزة: 40% من الشهداء أطفال وتضرر نصف المباني السكنية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى 4651 فلسطينيا.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة، إن “إجمالي الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 4651 شهيدا، منهم 1873 طفلا، و1023 سيدة، و187 مسنا، إضافة إلى إصابة 14245 مواطن بجراح مختلفة”.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن “40% من الشهداء من الأطفال، و70% من الضحايا من الأطفال والنساء والمسنين”، مضيفًا “تلقينا 1450 بلاغا عن مفقودين لا يزالون تحت الأنقاض منهم 800 طفل”.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، راح ضحيتها 266 شهيدًا منهم 117 طفلًا، مؤكدًا أن غالبية هذه المجازر في جنوب قطاع غزة.

تضرر 50% من الوحدات السكنية في غزة

بدوره، كشف سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الاحتلال يتعمد إلحاق أكبر قدر من الخسائر والأضرار في المباني السكنية والمنشآت العامة والمرافق الخدماتية.

وأضاف في بيان “تضررت 50% من الوحدات السكنية بقطاع غزة بشكل كلي أو جزئي، وقد تم حصر أضرار متفاوتة في أكثر من 165 ألف وحدة سكنية وقرابة 20 ألف وحدة سكنية هدمت كليا أو باتت غير صالحة للسكن”.

أحد أهالي #غزة لمراسلة الجزيرة مباشر: نستخدم الشاكوش والمقص لانتشال الجثث من تحت الأنقاض#غزة_تحت_القصف | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/kUcFrCtCtO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 22, 2023

كما كشف عن نزوح نحو 70% من سكان غزة، بواقع مليون ونصف مليون مواطن، خارج منازلهم قسريًا في مراكز إيواء تصل إلى 220 مركزا، أو تجمعات مستضيفة في مختلف القطاع.