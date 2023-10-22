خالد مشعل: صمدنا في 5 حروب متتالية والمقاومة ستنتصر (فيديو)
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22/10/2023-|آخر تحديث: 22/10/202308:07 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، بكلمة متلفزة له، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة هي من تقود المعركة ضد قطاع غزة، وتدعم “إسرائيل” وتزودها بالسلاح والعتاد.
أبرز ما جاء في كلمة خالد مشعل:
- العدو أخذ ضوءًا أخضر من الأمريكان وبعض الدول الغربية، اجتمعوا علينا من أجل إعطاء سند مفتوح لهذا العدو ليدمر غزة، هي سياسة الأرض المحروقة والدمار الشامل وسياسة التهجير.
- العالم ينظر بعين عوراء لا ترى إلا مصالح الصهاينة، وهم يظنون أنهم قادرون على سحق المقاومة وسحق (حماس) وسحق قطاع غزة، وتفكيك هذه الحاضنة الشعبية العظيمة.
- هذه معركة بدأت بالأقصى، تنتصر له غزة، ثم رأينا هذا الانتقام الصهيوني من أهل غزة، ثم جاءت أمريكا تقود المعركة، وجاء الرئيس الأمريكي ليساند الاحتلال ويمنحهم المليارات والسلاح حتى يدمروا غزة.
- أمريكا اليوم تقود المعركة وتخطط لتحقيق أهدافها بسحق (حماس) وتفكيك الحاضنة الشعبية الغزية، وإذا نجحوا كما يتمنون ويشتهون سيفرضون هيمنتهم على المنطقة، لكن أين هم من هذا الشعب العظيم؟
- غزة اليوم تعاني من هذا الدمار والتجويع ومحاولة التهجير، تخوض معركة عالمية مع هذا الكيان الذي تدعمه أمريكا وقوى الغرب.
- نحن نتكلم من موقع الثقة واليقين بأن الله ينصرنا، لقد صمدنا في 5 حروب سابقة ورددنا كيد العدو إلى نحره والمقاومة ستنتصر وشعبنا الفلسطيني سينتصر.
- هذا العدو الذي أخاف دولًا وجيوشًا، قد تمكنت المقاومة من هزيمته وكسر هيبته.
- هل ننتظر حتى يهدم الأقصى ويُهوّد؟ هل تنتظرون مصير الأقصى مثلما تهدم مساجد ومشافي وكنائس غزة؟
- نريد من الإعلام أن يعطي الصورة الواضحة ويُسقط الرسالة الزائفة للإعلام الصهيوني الفاسد.
- نريد حراكًا سياسيًا في أمتنا العربية والإسلامية ومع كل الأحرار لنصرة القدس والأقصى وغزة.
المصدر : الجزيرة مباشر