خالد مشعل: صمدنا في 5 حروب متتالية والمقاومة ستنتصر (فيديو)

قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، بكلمة متلفزة له، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة هي من تقود المعركة ضد قطاع غزة، وتدعم “إسرائيل” وتزودها بالسلاح والعتاد.

أبرز ما جاء في كلمة خالد مشعل: