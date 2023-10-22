شاهد: انهيار مسعف بعد رؤية والده ضمن شهداء غارة إسرائيلية على غزة

انهار مسعف فلسطيني يعمل في الهلال الأحمر، بعد رؤية والده ضمن الشهداء بعد قصف إسرائيلي استهدف مأوى للنازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ولم يستطع رزق أبو روك السيطرة على نفسه ودخل في نوبة بكاء إثر رؤية جثة والده ضمن الشهداء.

وحاول زملاؤه من حوله تهدئته لكنه في النهاية سقط مغشيا عليه وتم إسعافه.

ولليوم الخامس عشر يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

واستشهد أكثر من 4400 شخصا في القطاع منهم 1756 طفلا و967 امرأة، إضافة إلى 13561 جريحا. ومن بين الشهداء 51 من الكوادر الصحية إضافة إلى إصابة 87 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية صدرت السبت.