شهيد وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مسجد الأنصار في مخيم جنين (فيديو)

استشهد فلسطيني وجرح آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية، وفق ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم الأحد.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن “عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام استهدفت نفقا أسفل مسجد الأنصار في جنين”.

وأضاف: “استهدفنا خلية تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي خططت لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل”.

وادعى الجيش أنه “بناءا على معطيات استخبارية فقد خططت المجموعة المستهدفة لشن هجوم وشيك على إسرائيل”.

مدير مستشفى #جنين للجزيرة مباشر: وصول شـ ـهـ ـيد و3 إصابات جراء قـ ـصـ ـف الاحتلال لـ #مسجد_الأنصار بمخيم جنين بالضفة الغربية pic.twitter.com/LsBaGJgU8k — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 22, 2023

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مقاتلة للجيش استهدفت مسجدا في مخيم جنين.

وقالت القناة الإسرائيلية الـ 14 إن عملية نوعية ودقيقة قام بها الجيش والشاباك الليلة في مخيم جنين للاجئين.

وهذا أول اشتباك من نوعه في جنين منذ يوليو/ تموز الماضي، عندما اقتحم جيش الاحتلال المخيم واستخدم حينها الطائرات.