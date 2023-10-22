سياسة

شهيد وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مسجد الأنصار في مخيم جنين (فيديو)

الدخان يتصاعد جراء القصف الإسرائيلي على جنين بالضفة الغربية المحتلة
مدة الفيديو 01 minutes 17 seconds
22/10/2023

استشهد فلسطيني وجرح آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية، وفق ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم الأحد.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن “عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام استهدفت نفقا أسفل مسجد الأنصار في جنين”.

وأضاف: “استهدفنا خلية تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي خططت لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل”.

وادعى الجيش أنه “بناءا على معطيات استخبارية فقد خططت المجموعة المستهدفة لشن هجوم وشيك على إسرائيل”.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مقاتلة للجيش استهدفت مسجدا في مخيم جنين.

وقالت القناة الإسرائيلية الـ 14 إن عملية نوعية ودقيقة قام بها الجيش والشاباك الليلة في مخيم جنين للاجئين.

وهذا أول اشتباك من نوعه في جنين منذ يوليو/ تموز الماضي، عندما اقتحم جيش الاحتلال المخيم واستخدم حينها الطائرات.

المصدر : الجزيرة مباشر