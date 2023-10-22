كتائب القسام تعلن تدمير دبابة إسرائيلية وجرافتين في كمين بخان يونس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأحد، تدمير دبابة إسرائيلية وجرافتين في كمين شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت “القسام” في بيان “مجاهدو القسام يوقعون قوة صهيونية مدرعة في كمين محكم شرق خان يونس بعد عبورها السياج الزائل (الفاصل) لعدة أمتار”.

وأضاف البيان: التحم المجاهدون مع القوة المتسللة ودمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

وحتى الساعة الآن، لم يصدر أي تعليق إسرائيلي على بيان القسام.

في السياق، أصيب إسرائيلي بجروح “خطيرة” إثر سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على مركبة بمدينة نتيفوت (جنوب).

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إن “رجلا أصيب بجروح بين متوسطة وخطيرة، جراء تعرض مركبة في نتيفوت، لصاروخ أطلق من غزة”.

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وتسببت في استشهاد 4651 فلسطينيا، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14245، حسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

فيما قتلت كتائب القسام وباقي فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى، أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي.