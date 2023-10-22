متحدث باسم حماس: 75% من شهداء قطاع غزة من الأطفال والنساء (فيديو)

قال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع، إن القصف العشوائي للاحتلال الإسرائيلي يعكس حالة تخبط وارتباك نتيجة فشله في تحقيق أي من أهدافه منذ بداية الحرب، وهي “القضاء على المقاومة وتهجير السكان إلى الجنوب وسيناء”.

وأضاف القانوع، خلال مداخلة هاتفية لقناة الجزيرة مباشر، أن أهم دلالات هذا الفشل، هو أن “75% من شهداء قطاع غزة من الأطفال والنساء، كما أنه قتل أكثر من 24 أسيرًا، وهو ما يؤكد أنه يقصف عشوائيًا”.

وحول رفض الاحتلال استلام أسرى مدنيين كما أعلنت كتائب القسام أمس السبت، قال القانوع إنه بينما تؤكد حركة حماس تمسكها بالأخلاق الإنسانية منذ بداية الحرب، يؤكد الاحتلال من جهته أنه “لا أخلاق ولا إنسانية له”.

وأوضح ” رفض الاحتلال استلام الأسرى يدل على أنه يتجاهل معاناة أسراه في غزة، وماض في حربه الهمجية ضد القطاع، لا سيما أن القسام حينما قدم المبادرة جاء من منطلق إنساني، نظرًا لأن الخطر الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في غزة هو ذات الخطر الذي يتعرض له الأسرى”.

مطالبين #نتنياهو بالاستقالة.. أهالى الأسـ ـرى الإسرائيليين ينظمون وقفة احتجاجية في #تل_أبيب pic.twitter.com/6u7ZKLOVTe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 21, 2023

وأكد أن حماس ترغب في إنهاء ملف الأسرى الأجانب والمدنيين، لأنه وفقًا لمنهجيتها “لا تقتل أو تأسر مدنيًا”، لكن الاحتلال، وفقًا للقانوع، يتجاهل ذلك ويواصل القتل، و”لا يعي المخاطر الذي يتعرض لها أسراه، وهو ما سيشكل عليه ضغط داخل المجتمع الإسرائيلي”، محملًا الاحتلال النتائج المترتبة على ذلك والخطر المحيط بأسراه.

وأشاد المتحدث باسم حماس، بالحراك الشعبي الذي انطلق في مدن وعواصم عربية وإسلامية عدة حول العالم، ورأى أنه شكل حالة إسناد حقيقية وتعزيز لصمود الشعب الفلسطيني، داعيًا الشعوب للاستمرار في ذلك، ومؤكدًا أن حماس بدورها تمتلك القوة ميدانيًا لإدارة المعركة.