مسؤول بمعبر رفح: لم تدخل أي شاحنات وقود من مصر إلى غزة منذ بدء العدوان (فيديو)

نفى وائل أبو عمر، مدير الإعلام في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، اليوم الأحد، دخول أي شاحنات وقود من الجانب المصري إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وأضاف، في حديث للجزيرة مباشر، أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم تدخل أي كميات من الوقود إلى قطاع غزة.

وبشأن شاحنات الوقود التي يقال إنها دخلت برفقة الأمم المتحدة قال أبو عمر إن “هذه الشاحنات جاءت برفقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) للتزوّد بما تبقى من الوقود من صهاريج الوقود في المنطقة الحدودية، حيث كان يجمع الوقود الذي يدخل من الجانب الإسرائيلي والمصري في هذه الصهاريج”.

وأكد أبو عمر أنه لم يدخل أي وقود من معبر رفح المصري، مشيرا إلى أنها “كميات قديمة من المصروف يتم استخراجها ونقلها إلى المستشفيات” بعد أن نفدت كل كميات الوقود من قطاع غزة.

وحول أنباء دخول قافلة ثانية تضم 17 شاحنة من المساعدات إلى قطاع غزة قادمة من الجانب المصري من معبر رفح، قال أبو عمر إن هناك تجهيزات لإدخال 17 شاحنة مساعدات ليس من بينها شاحنات وقود.

وأضاف “نطالب بفتح معبر رفح بشكل دائم ويومي لإدخال قوافل المساعدات المتوقفة على الجانب المصري، لأن الكميات التي تم إدخالها لا تكفي لمركز إيواء واحد في منطقة سكنية واحدة، حيث هناك نحو مليون فلسطيني نازح يحتاجون للغذاء والماء والكهرباء”.

وقال “نحن بحاجة لفتح المعبر لنقل المصابين، هناك نحو 10 آلاف مصاب في قطاع غزة بحاجة إلى النقل إلى المستشفيات في الخارج، ونحن بحاجة إلى نقل الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كبيرة ودخول مستشفيات ميدانية”.

وختم أبو عمر حديثه بقوله “ندعو لإدخال كل المساعدات التي تصل إلى مطار العريش لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة”.