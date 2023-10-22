سياسة|قطاع غزة

مسؤول حكومي في غزة: المستشفيات تستقبل 50 شخصًا كل ساعة بين شهيد وجريح

عدد من ضحايا العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة
عدد من ضحايا العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة (الأناضول)
22/10/2023-|آخر تحديث: 22/10/202304:42 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف إن الاحتلال الإسرائيلي كثف من “سلوكه الإجرامي” خلال الأيام الثلاثة الماضية مستهدفًا مناطق تجمعات المواطنين.

وأضاف، في بيان نشره اليوم الأحد، أن الاحتلال وسط سوق بيت لاهيا وسوق النصيرات وتجمعات أمام مخابز ومطاعم في أكثر من محافظة خلال وجود واصطفاف عشرات المواطنين على أبوابها لشراء حاجتهم، “ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى”.

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وقال رئيس المكتب الإعلامي إن المستشفيات تستقبل 50 شخصا ما بين شهيد وجريح في الساعة الواحدة منذ بداية العدوان، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ووثق المكتب، استهداف الاحتلال لأكثر من 15 تجمعا للمواطنين، في الأسواق وأمام المخابز والمطاعم وبعضها لتجمعات على أبواب مراكز الإيواء في مختلف مناطق قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الأهداف تثبت عدم وجود “أي خطوط حمراء لإجرامه وتوضح للعالم طبيعة بنك أهدافه، الذي يتنوع بين الأطفال والنساء”.

وطالب معروف بإدانة واضحة وموقفًا حازمًا من المجتمع الدولي، وتدخلًا عاجلًا لوضع حد “لتغول الاحتلال على دماء شعبنا وجريمته الإنسانية بحق المدنيين التي يدفع ثمنها الأكبر النساء والأطفال”.

قصف 31 مسجدًا

في سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية، أن الاحتلال قصف ودمر خلال الساعات الماضية 4 مساجد بشكل كلي، وهو ما يرفع عدد المساجد المدمرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 31 مسجدًا.

وقالت الوزارة إن المساجد هي: عماد عقل بمخيم جاليا، والتوبة في جباليا، وأبو أيوب الأنصاري في بيت حانون، ومسجد الشهداء في مفترق السرايا.

المصدر : الجزيرة مباشر