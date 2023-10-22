مسؤول حكومي في غزة: المستشفيات تستقبل 50 شخصًا كل ساعة بين شهيد وجريح

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف إن الاحتلال الإسرائيلي كثف من “سلوكه الإجرامي” خلال الأيام الثلاثة الماضية مستهدفًا مناطق تجمعات المواطنين.

وأضاف، في بيان نشره اليوم الأحد، أن الاحتلال وسط سوق بيت لاهيا وسوق النصيرات وتجمعات أمام مخابز ومطاعم في أكثر من محافظة خلال وجود واصطفاف عشرات المواطنين على أبوابها لشراء حاجتهم، “ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى”.

وقال رئيس المكتب الإعلامي إن المستشفيات تستقبل 50 شخصا ما بين شهيد وجريح في الساعة الواحدة منذ بداية العدوان، غالبيتهم من النساء والأطفال.

فلسطينية تودع ابنتها وأحفادها بعد استـ ـهـ ـداف القـ ـصـ ـف الإسرائيلي منزلهم في تل السلطان غرب #رفح #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/HlGCvw4TCK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 21, 2023

ووثق المكتب، استهداف الاحتلال لأكثر من 15 تجمعا للمواطنين، في الأسواق وأمام المخابز والمطاعم وبعضها لتجمعات على أبواب مراكز الإيواء في مختلف مناطق قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الأهداف تثبت عدم وجود “أي خطوط حمراء لإجرامه وتوضح للعالم طبيعة بنك أهدافه، الذي يتنوع بين الأطفال والنساء”.

وطالب معروف بإدانة واضحة وموقفًا حازمًا من المجتمع الدولي، وتدخلًا عاجلًا لوضع حد “لتغول الاحتلال على دماء شعبنا وجريمته الإنسانية بحق المدنيين التي يدفع ثمنها الأكبر النساء والأطفال”.

قصف 31 مسجدًا

في سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية، أن الاحتلال قصف ودمر خلال الساعات الماضية 4 مساجد بشكل كلي، وهو ما يرفع عدد المساجد المدمرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 31 مسجدًا.

وقالت الوزارة إن المساجد هي: عماد عقل بمخيم جاليا، والتوبة في جباليا، وأبو أيوب الأنصاري في بيت حانون، ومسجد الشهداء في مفترق السرايا.