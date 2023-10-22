مسؤول في معبر رفح الفلسطيني: المساعدات التي دخلت القطاع قليلة جدا مقارنة بما هو مطلوب (فيديو)

أكد وائل أبو محسن، مدير الإعلام في معبر رفح الفلسطيني، أن قطاع غزة بحاجة ماسّة إلى إدخال المساعدات المتكدسة على الجانب المصري من المعبر.

وقال أبو محسن خلال مداخلة هاتفية للجزيرة مباشر “نأمل فتح معبر رفح مرة أخرى اليوم لإدخال الشاحنات المحملة والمكدسة بأطنان البضائع والمساعدات الموجودة في المعبر المصري”.

كما أكد أن الشاحنات التي دخلت أمس، وعددها 20 شاحنة، لا تكفي سوى نسبة صغيرة جدًّا من أهالي قطاع غزة، وقال “الكميات قليلة جدًّا مقارنة بما هو مطلوب، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها سكان القطاع، من انقطاع الكهرباء والمياه وكل مقومات الحياة”.

وأوضح أنه فور خروج الشاحنات من قطاع غزة، أُغلق المعبر مجددًا من الجانب المصري، مطالبًا بضرورة فتحه بشكل عاجل لتخفيف معاناة سكان القطاع.

وعن مساعي نقل المصابين إلى خارج القطاع، قال “هنالك مساع لكن حتى هذه اللحظة لا تتم عمليًّا، أكثر من 10 آلاف مصاب بحاجة إلى رعاية طبية واستكمال علاجهم في مستشفيات مصر، كما نحتاج إلى مستشفيات ميدانية تأتي للقطاع من أجل مساعدة المصابين، وتخفيف الضغوط على الأطباء والمستشفيات داخل غزة”.

وأشار أبو محسن إلى أن مطار العريش بمصر لا يتوقف عن استقبال الطائرات المحملة من جميع البلدان العربية في انتظار السماح لها بالدخول، وتخفيف المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني الذي يتحمل “أكثر من 16 عامًا من الحصار، و16 يومًا من إغلاق المعبر والحصار المشدد”.