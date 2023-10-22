مظاهرة أمام مقر “بي بي سي” في مانشستر احتجاجا على تغطيتها الإعلامية للعدوان على غزة (فيديو)

تظاهر المئات أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في مدينة مانشستر الإنجليزية، السبت، احتجاجا على سياساتها في التغطية الإعلامية الأخيرة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وندد المتظاهرون خلال الوقفة بما سموه تحيز “بي بي سي” لوجهة النظر الإسرائيلية بشأن تغطية مجزرة المستشفى المعمداني التي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات مؤيدة لفلسطين ومنددة باستمرار استهداف المدنيين في قطاع غزة.

مظاهرة أمام مقر بي بي سي احتجاجًا على تغطيتها الإعلامية للعـ ـدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/Ly6Rzc7Fio — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 21, 2023

وخلفت المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، الثلاثاء الماضي، أكثر من 500 شهيد معظمهم نساء وأطفال لجأ الكثير منهم للمستشفى ظنا أنه مكان أمن.

واتهمت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة جيش الاحتلال بارتكاب المجزرة، وقالت عبر صفحتها على فيسبوك إن إسرائيل استهدفت المستشفى المعمداني بغزة الذي يأوي نازحين من العدوان المستمر على قطاع غزة، وإنه كان يحتمي به آلاف النازحين الذين هجرهم الاحتلال قسرا من بيوتهم.





ولليوم الخامس عشر، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وحتى مساء السبت، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 4400 فلسطيني جراء غارات طائرات جيش الاحتلال المستمرة على القطاع للأسبوع الثالث.