نتنياهو: لم يتضح بعد إذا كان “حزب الله” سيدخل في الحرب بالكامل (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت جماعة “حزب الله” اللبنانية قد قررت الدخول بكامل قوتها في الحرب.

وحذر نتنياهو، في كلمة له أمام قواته قرب الحدود مع لبنان، حزب الله من فتح جبهة حرب ثانية مع إسرائيل، قائلا إن ذلك سيأتي “بدمار وخراب” على لبنان.

وأضاف أن إسرائيل سترد “بقوة لا يمكن تخيلها” على أي تدخل كامل لحزب الله في الحرب.





وتصاعدت، الأحد، حدة عمليات تبادل إطلاق النار على جانبي الحدود بين حزب الله والقوات الإسرائيلية.

وقال حزب الله إنه قصف عدة مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي ‏بالصواريخ الموجهّة ‏والقذائف المدفعية، موضحا أنه استهدف “كاميرات الرصد وتجهيزات الجمع الحربي”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم موقعا لحزب الله في لبنان.