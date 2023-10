واشنطن تحذّر من توسيع الحرب بين “حماس” وإسرائيل وتهدد بالتدخل عسكريا

حذّرت الولايات المتحدة إيران من أي “تصعيد” للنزاع الدائر بين إسرائيل وحركة (حماس)، وفق ما أعلن مسؤولان أمريكيان رفيعان، اليوم الأحد.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة “لن تتردد في التحرك” عسكريًا ضد أي “منظمة” أو “بلد” يسعى إلى “توسيع” النزاع في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة (حماس).

وبعد بضع ساعات من إعلان “البنتاغون” تعزيز انتشاره العسكري في المنطقة، قال أوستن لمحطة “ايه بي سي نيوز” مخاطبًا “من يسعون الى توسيع النزاع: نصيحتنا هي لا تقوموا بذلك. نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفسنا ولن نتردد تاليًا في التحرك”.

وأضاف “في الواقع، ما نشهده هو احتمال تصعيد كبير للهجمات على قواتنا ومواطنينا في المنطقة”.

وتابع “لهذه الأسباب، سنقوم باللازم لنتأكد من أن قواتنا متمركزة في شكل جيد وتحظى بالحماية وأننا قادرون على الرد”.

وفي بيان صدر فجر الأحد، أفاد أوستن أنه سيتم نشر منظومة “ثاد” المضادة للصواريخ وبطاريات “باتريوت” إضافية للدفاع الجوي “عبر المنطقة”.

وتابع “وضعت أخيرًا عددًا إضافيًا من القوات في تأهب استعدادًا للانتشار في إطار خطة طوارئ احترازية، من أجل زيادة جاهزيتها وقدرتها على الاستجابة بسرعة عند الحاجة”.

These steps will bolster regional deterrence efforts, increase force protection for U.S. forces in the region, and assist in the defense of Israel. I will continue to assess our force posture requirements in the region and consider deploying additional capabilities as necessary.

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 22, 2023