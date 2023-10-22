سياسة|الولايات المتحدة

واشنطن تحذّر من توسيع الحرب بين “حماس” وإسرائيل وتهدد بالتدخل عسكريا

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن (يسار) مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن (يسار) مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (رويترز)
22/10/2023

حذّرت الولايات المتحدة إيران من أي “تصعيد” للنزاع الدائر بين إسرائيل وحركة (حماس)، وفق ما أعلن مسؤولان أمريكيان رفيعان، اليوم الأحد.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة “لن تتردد في التحرك” عسكريًا ضد أي “منظمة” أو “بلد” يسعى إلى “توسيع” النزاع في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة (حماس).

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وبعد بضع ساعات من إعلان “البنتاغون” تعزيز انتشاره العسكري في المنطقة، قال أوستن لمحطة “ايه بي سي نيوز” مخاطبًا “من يسعون الى توسيع النزاع: نصيحتنا هي لا تقوموا بذلك. نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفسنا ولن نتردد تاليًا في التحرك”.

وأضاف “في الواقع، ما نشهده هو احتمال تصعيد كبير للهجمات على قواتنا ومواطنينا في المنطقة”.

وتابع “لهذه الأسباب، سنقوم باللازم لنتأكد من أن قواتنا متمركزة في شكل جيد وتحظى بالحماية وأننا قادرون على الرد”.

وفي بيان صدر فجر الأحد، أفاد أوستن أنه سيتم نشر منظومة “ثاد” المضادة للصواريخ وبطاريات “باتريوت” إضافية للدفاع الجوي “عبر المنطقة”.

وتابع “وضعت أخيرًا عددًا إضافيًا من القوات في تأهب استعدادًا للانتشار في إطار خطة طوارئ احترازية، من أجل زيادة جاهزيتها وقدرتها على الاستجابة بسرعة عند الحاجة”.

وأضاف أن “هذه التدابير ستعزز جهود الردع الإقليمي وستعزز حماية القوات الأمريكية في المنطقة وتسهم في الدفاع عن إسرائيل”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تصريح لشبكة “سي بي اس” الإخبارية “نحن قلقون إزاء احتمال أن يصعّد وكلاء إيران هجماتهم ضد موظفينا، ضد شعبنا”، مشيرًا إلى “احتمال حصول تصعيد”.

وأضاف “يجب ألا يستغلّ أحد هذه اللحظة للتصعيد ولشن مزيد من الهجمات على إسرائيل أو في ذاك الصدد شن هجمات علينا وعلى موظفينا”.

وتابع بلينكن “الولايات المتحدة التي نشرت حاملتي طائرات مع سفنها المرافقة في شرق المتوسط تتّخذ كل التدابير لضمان قدرتنا على الدفاع عنهم، وإذا اقتضى الأمر الرد بشكل حاسم”.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات