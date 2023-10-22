12 شهيدا على الأقل جراء قصف إسرائيلي استهدف مقهى في خان يونس (فيديو)

استشهد 12 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات، مساء السبت، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مقهى وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن 12 شخصا على الأقل استشهدوا في الغارة، مع ترجيحات بارتفاع عدد الضحايا بعد قصف مقهى “ريو” وسط خان يونس.

وكان قد لجأ إلى المقهى عدد من النازحين بعد أن دمرت منازلهم.

وما زالت طواقم الإنقاذ والمواطنون يعملون على انتشال الضحايا من المكان.

كما قصفت طائرات الاحتلال مسجدين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

ولليوم الخامس عشر، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 4400 شهيدا على الأقل بينهم 1756 طفلا و976 امرأة، فضلا عن 13561 مصابا.