8 شهداء معظمهم أطفال جراء قصف الاحتلال منزل عائلة أبو يونس في رفح (فيديو)

استشهد 8، أغلبهم من الأطفال، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة أبو يونس في حي تل السلطان برفح جنوبي غزة.

وقال أحد الأطفال الذين نجوا من القصف إن أولاد عمه استشهدوا، فيما واصل الصراخ مناديا عمه.

وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة مباشر إن 75% من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والنساء.