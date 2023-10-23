أردوغان يقدّم طلب السويد الانضمام للناتو إلى البرلمان

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان قدّم، اليوم الاثنين، مشروع قانون بشأن مسعى السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى البرلمان للتصديق عليه.

وقال الرئيس التركي، الشهر الماضي، إن برلمان بلاده سيقوم بالتصديق على عضوية السويد في الناتو إذا التزمت بتعهداتها.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تربط بيع طائرات مقاتلة من طراز “إف 16” إلى تركيا بتصديق أنقرة على طلب ستوكهولم.

وأضاف “إذا أوفت (أمريكا) بوعودها، فسيفي برلماننا بوعده كذلك. البرلمان التركي سيكون له القول الفصل بشأن عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي”.

ومنتصف يوليو/تموز الماضي، استضافت العاصمة الليتوانية فيلنيوس اجتماعا ثلاثيا ضم الرئيس التركي ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ.

وعقب الاجتماع، أكد بيان ثلاثي أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد للحلف إلى البرلمان للتصديق عليه، وأن ستوكهولم ستدعم جهود إحياء عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.