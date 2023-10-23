مضى مراسل الجزيرة مباشر، يسير بين الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجامعة الإسلامية وبرج الظافر شمالي قطاع غزة المحاصر.

وسار المراسل وحيدًا بين الركام دون أن يجد أحدا من السكان ليتحدث معه، إذ لم يبق منهم سوى أمتعتهم وألعاب أطفالهم.

وقال إن المنطقة “أصبحت أشبه بمدينة أشباح”، نظرًا لتدمير عدد من المباني، ونزوح العديد من الأهالي إلى الجنوب بعد طلب الاحتلال إخلاءهم للحي.

وتم قصف برج الظاهر عام 2014، وقامت اللجنة القطرية ببناء البرج من جديد، وفي هذه المرة قصفه الاحتلال ودمر معه غالبية المباني المحيطة به، حتى الروضة لم تسلم من هذا القصف بل سُوّيت بالأرض.

"أشبه بمدينة أشباح" .. الجزيرة مباشر ترصد الدمار الذي خلفه قصــ ـف الاحتلال لمنطقة الجامعة الإسلامية وبرج الظافر شمالي قطاع غزة#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/Jy9mCaxBLb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 23, 2023

ويستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي الأبراج العالية في القطاع، في إصرار على تدمير المدينة ومسح آثارها.

وحسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة، فقد كثف الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية غاراته على مختلف أنحاء القطاع، مستهدفًا بالقصف المباشر أكثر من 18 منزلًا وبناية سكنية مأهولة بالمواطنين؛ مما أسفر عن عشرات الشهداء ومئات الإصابات، أبرزها ارتقاء 17 شهيدًا باستهداف منزل في شمال القطاع.