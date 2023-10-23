“اصحى يا حمودي”.. أب فلسطيني يودع طفليه الشهيدين جراء القصف الإسرائيلي شمالي غزة (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الاثنين، مقطع “فيديو” يظهر أب فلسطيني يودع طفليه الشهيدين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل والمكثف على قطاع غزة لليوم السابع عشر على التوالي.

وأظهر المقطع لحظة إخبار الطبيبة للوالد باستشهاد ابنه الذي لم يتجاوز السنوات الخمس، ولم يتمالك الوالد نفسه مطالبًا ابنه بالاستيقاظ في مشهد مؤثر، وقال باكيًا “اصحى يا حمدي، مستعجل ليش يا بابا؟”.

وسار الأب بين طرقات المستشفى، حاملًا طفليه الشهيدين حتى يوصلهم لزوجته وبقية أهله ليلقوا عليهم السلام الأخير.

وتضمن “الفيديو” لحظات حزينة للأم وأبنائها -أشقاء الشهداء-، المكلومين وهم يبكون، قبل أن يتم وضعهم في أكفانهم ودفنهم.

◀️ #مؤثر.. "مستعجل ليش يابا.. أب فقد اثنين من أطفاله جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة".#غزه_تحت_القصف pic.twitter.com/QOad3UtWzB — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 23, 2023

وأعلنت وزارة الصحة، أن 40% من الشهداء من الأطفال، و70% من الضحايا من الأطفال والنساء والمسنين، بالإضافة لـ800 طفل لايزالون تحت الأنقاض.