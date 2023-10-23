القسام تستهدف لأول مرة أهدافا للاحتلال داخل الأراضي المحتلة بطائرات الزواري الانتحارية (فيديو)

بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطعا مصورا لمسيّرات من نوع الزواري استهدفت بها لأول مرة أهدافا للاحتلال في عمق الأراضي المحتلة.

وأطلقت كتائب القسام طائرتي زواري هجوميتين انتحاريتين استهدفت إحداهما السرب 107 “فرسان الذيل البرتقالي” التابع للقوات الجوية في قاعدة حتسريم، واستهدفت الطائرة الأخرى مقر قيادة فرقة سيناء في جيش الاحتلال في قاعدة تسيلم العسكرية.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت عن دخول مسيّرة الزواري الانتحارية الخدمة ومشاركتها في معركة “طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري”.

وقالت كتائب القسام حينها إن سلاحها الجوي شارك بـ35 مسيّرة انتحارية من طراز “الزواري” في جميع محاور القتال، وساهم في التمهيد الناري لعبور مقاتليها إلى الأراضي المحتلة.

وكانت كتائب القسام قد نشرت فيديو صورته طائرة “الزواري” المسيّرة التي نفذت طلعات رصد واستطلاع فوق مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي وعادت إلى مواقعها سالمة، وذلك قبل نحو عامين.

وكانت الكتائب قد نعت في بيان عسكري في 17 ديسمبر/كانون الأول 2016 الشهيد محمد الزواري، واعتبرت أنه أحد قادتها ومن الذين أشرفوا على مشروع طائرات الأبابيل القسامية، التي كان لها دور مهم في معركة العصف المأكول عام 2014.