المتحدث باسم الأونروا في غزة: شاحنات المساعدات التي دخلت غزة لا تمثل 1% من الاحتياجات (فيديو)

حذر عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا في غزة من أنه إذا لم يدخل الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثلاثة القادمة فإن كل شيء سينهار وستتوقف عمليات الأونروا.

جاء ذلك في حديثه للجزيرة مباشر تعقيبًا على الاحتجاجات التي قام بها فلسطينيون في القطاع بمراكز إيواء الأونروا في غزة.

أبرز ما جاء في حديث حسونة للجزيرة مباشر: