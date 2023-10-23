انعدام الوقود في غزة يهدد حياة مئات الأطفال الخدج في الحضّانات (فيديو)

يهدد نفاد الوقود في قطاع غزة حياة المئات من الأطفال الخدج في الحضّانات بمستشفيات القطاع.

ويهدد النقص الحاد في كميات الوقود اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء مستشفيات قطاع غزة بالتوقف عن العمل، مما يهدد بالتالي حياة الأطفال الخدج الذين وُلدوا مبكرا، ويعيشون في حضّانات تعمل بالكهرباء.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” إن العشرات من الأطفال الخدج وحديثي الولادة مرتبطون بأجهزة التنفس الاصطناعي التي تعمل بالكهرباء.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، أن أكثر من ألفي طفل استُشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 5087 بينهم 2055 طفلا و1119 امرأة وفتاة.