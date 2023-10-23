بلغت أكثر من 1200 منذ بدء طوفان الأقصى.. جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات طالت 80 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن الاعتقالات جاءت مع استمرار عمليات الاعتقال الممنهجة والعدوان الشامل، الذي يشنه الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات: رام الله، والخليل، وبيت لحم، وتوزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضفة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم الاثنين، 59 مواطنا من محافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية، بينهم 40 عاملا من قطاع غزة.

وبيّنت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أن قوات الاحتلال صعدت حملات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تاريخ بدء معركة طوفان الأقصى، بشكلٍ غير مسبوق، حيث اعتقلت أكثر من 1215 مواطنا من الضفة، وشملت كافة الفئات بمن فيهم الأطفال، والنساء، والمسنّون.

وانتهجت قوات الاحتلال في عمليات الاعتقال، سياسة التهديد، والضرب المبرح للمعتقلين وعائلاتهم، وتخريب منازل المواطنين.

وذكر نادي الأسير أن هذه الحصيلة لا تشمل المعتقلين من العمال ومعتقلي غزة الذين لم تعرف المؤسسات الفلسطينية هوياتهم وأعدادهم بشكل دقيق.

وأشارت هيئة الأسرى ونادي الأسير إلى أنه منذ مطلع العام الجاري بلغت عدد الاعتقال في الضفة الغربية أكثر من 6500.

وتشهد الضفة الغربية موجة مواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تزامنًا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ولليوم الـ17 على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمرت أحياءً بكاملها، واستشهد جراءها 4651 فلسطينيا، بينهم 1873 طفلا و1023 امرأة، وأصيب 14245 آخرون، بحسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.