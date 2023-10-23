جدة تودّع ابنها وأطفاله الثلاثة بعد استشهادهم بقصف إسرائيلي على خان يونس (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يُظهر وادع جدة فلسطينية لابنها هشام الزيناتي وأطفاله الثلاثة الذين استُشهدوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وأظهر المقطع تجمُّع عدد من الأهالي حول جثة الأب، وجثث أطفاله الثلاثة الذين يبدو على كفنهم أنهم دون سن العاشرة، بعد استشهادهم نتيجة قصف استهدف منزلهم في خان يونس جنوبي القطاع.

وظهرت الجدة المكلومة وهي تبكي بحرقة، وتقبّل ابنها وتقول “والله لن أجد أحن منك، تعالولي في المنام”، كما قبّلت أحفادها الثلاثة واحدًا تلو الآخر، قبل أن يتم دفنهم.





ولليوم السابع عشر، يواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على مختلف أنحاء قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء الجدد. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع أعداد ضحايا العدوان إلى 5087 شهيدًا بينهم 2055 طفلًا و1119 امرأة و217 مسنًّا، وإصابة 15273 آخرين.