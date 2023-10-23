حزب الله ينشر مقطعا لاستهداف “كاميرات” رصد وتجهيزات إسرائيلية (فيديو)

نشرت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء الأحد، مقطع “فيديو” لاستهداف “كاميرات” الرصد وتجهيزات حربية في عدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه استهدفوا “موقع رويسات العلم في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ‏بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة”.

وذكر في بيان منفصل أن مقاتليه هاجموا “موقعي بياض بليدا والمالكية ‏بالصواريخ الموجهّة ‏والقذائف المدفعية وحققوا فيهما إصابات مؤكدة”.

ويظهر المقطع الذي نشره الحزب استهداف مواقع رويسات العلم ورمثا والعباد والراهب ومروحين.

على جانب آخر، أعلن الحزب ارتفاع عدد شهدائه، يوم الأحد، إلى 6 في الاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان.

وبذلك ترتفع حصيلة شهداء الحزب خلال المواجهات مع جيش الاحتلال منذ عملية “طوفان الأقصى” في قطاع غزة فجر 7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى أكثر من 20 شهيدًا.