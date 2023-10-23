صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 5087

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 5087 فلسطينيا، بينهم 2055 طفلا و1119 امرأة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمتحدث الوزارة أشرف القدرة، عقد بمستشفى الشفاء بمدينة غزة، قال فيه:

الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 23 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 436 شهيدا منهم 182 طفلا وغالبيتهم من جنوب القطاع.

المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بلغت 597 مجزرة راح ضحيتها 3813 شهيدا وما زال العدد الأكبر منهم تحت الأنقاض.

إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بلغ 5087 شهيدا منهم 2055 طفلا و1119 سيدة و217 مسنّا، إضافة إلى إصابة 15273 مواطن بجراح مختلفة.

تلقينا 1500 بلاغ عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض منهم 830 طفلا.

الطواقم الطبية تواجه إصابات بحروق شديدة وإذابة للجلد لم تشاهدها من قبل على أجساد الجرحى ويصعب التعامل معها.

نطالب المؤسسات الدولية بالكشف عن طبيعة السلاح المستخدم في إذابة جلود الجرحى وإحضار العلاجات اللازمة له بشكل عاجل.

الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 57 كادرا صحيا وإصابة 100 آخرين.

الاحتلال الإسرائيلي أضعف منظومة الإسعاف بتدمير 25 سيارة إسعاف وإخراجها عن الخدمة.

خروج 12 مستشفى و32 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود، والمستشفيات فقدت قدراتها العلاجية والاستيعابية والطواقم الطبية تعالج الجرحى بإمكانيات بسيطة للغاية.

ممر إنساني دائم

من جانبها، دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود لفتح ممر إنساني دائم ولرفض سياسة التجويع الاحتلالية، بحسب بيان صدر عنها اليوم.

وقال البيان: إن إدخال كميات محدودة جدًّا من المساعدات إلى قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، لا يغطي الحاجات المتزايدة لأبناء شعبنا في ظل العدوان الهمجي، والحصار المتواصل وما يسببه من نقصٍ حاد في كافة المواد الغذائية والدواء والوقود الآخذ في النفاد من كافة المستشفيات في القطاع.

وأضاف: ندعو دولنا العربية والإسلامية والأمم المتحدة، وكافة الأطراف المعنية إلى تكثيف الجهود لفتح ممر إنساني عاجل لإدخال الوقود والمواد الغذائية والدواء والمستلزمات الطبية، تجنبًا لكارثة إنسانية، وإبادة جماعية تحت آلة الحرب الصهيونية، ورفضًا لسياسات الاحتلال وجرائمه ضد الإنسانية التي يندى لها جبين البشرية.