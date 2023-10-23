عبر وساطة مصرية قطرية.. القسام: أطلقنا سراح محتجزتين رفض الاحتلال تسلُّمهما سابقا

أعلن الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الكتائب قامت عبر وساطة مصرية قطرية بإطلاق سراح المحتجزتين اللتين رفض الاحتلال تسلُّمهما منذ يوم الجمعة الماضي.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم الكتائب، في بيان عبر حسابه على تليغرام “قمنا في كتائب القسام وعبر وساطة مصرية قطرية بإطلاق سراح المحتجزتين “نوريت يتسحاك” و”يوخفد ليفشيتز”، علما بأن العدو رفض منذ الجمعة الماضية قبول استلامهما”.

وأضاف “الاحتلال لا يزال يهمل ملف أسراه، وقد قررنا الإفراج عنهما لدواعٍ إنسانية ومرضية قاهرة، رغم ارتكاب الاحتلال أكثر من 8 خروقات للإجراءات التي تم الاتفاق مع الإخوة الوسطاء على التزام الاحتلال بها خلال هذا اليوم لإتمام عملية التسليم”.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المحتجزتين “وصلتا إلى معبر رفح البري بعد الإفراج عنهما”.

وقال أبو عبيدة، السبت الماضي، إن كتائب عز الدين القسام كانت تعتزم إطلاق سراح رهينتين “لأسباب إنسانية قاهرة”، لكن إسرائيل رفضت استقبالهما.

وأضاف في بيان أن الكتائب أبلغت قطر، يوم الجمعة الماضي، بنية حماس إطلاق سراح الرهينتين.

وأطلقت كتائب عز الدين القسام، يوم الجمعة الماضي، سراح محتجزتين أمريكيتين لـ”دواع إنسانية” استجابة لجهود وساطة قطرية.

وقالت إن إطلاق المحتجزتين (أم وابنتها) يأتي “لنُثبت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات (الرئيس الأمريكي) جو بايدن وإدارته الفاشية هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة”.