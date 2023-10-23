كتائب القسام تعلن استهداف مقر قيادة فرقة سيناء في الجيش الإسرائيلي (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استهدافها قاعدتي “حتسريم” و”تسيلم” في جيش الاحتلال الإسرائيلي بمسيّرتين انتحاريتين من طراز “زواري”، بينما أعلن جيش الاحتلال اعتراض مسيّرتين أُطلقتا من قطاع غزة نحو منطقة الغلاف.

وقالت القسام في بيان، اليوم الاثنين، إنها “أطلقت طائرتي زواري انتحاريتين، استهدفت إحداهما السرب 107 (فرسان الذيل البرتقالي) التابع للقوات الجوية الإسرائيلية في قاعدة حتسريم، بينما استهدفت الأخرى مقر قيادة فرقة سيناء في جيش الاحتلال بقاعدة تسيلم العسكرية”.

ونشرت القسام مقطع فيديو يُظهر إطلاق المسيّرتين والتحكم فيهما، وقالت إنها “استهدفت لأول مرة أهدافا للاحتلال في عمق أراضينا المحتلة”.

ويعود اسم المسيّرة “زواري” إلى مهندس الطيران التونسي محمد الزواري، الذي تتهم حماس جهاز “الموساد” الإسرائيلي بالتعاون مع جهات أخرى (لم تحددها) بالمسؤولية عن اغتياله في 15 ديسمبر/كانون الثاني 2016.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن “منظومة القبة الحديدية اعترضت على الأقل طائرة صغيرة من دون طيار، أُطلقت من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية”، دون أن تحدد المكان.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان لاحق اعتراض مسيّرتين أُطلقتا من غزة باتجاه منطقة غلاف القطاع.

وقال البيان “تم رصد قطعتين جويتين مسيّرتين اجتازتا المجال الجوي في منطقة الغلاف من جهة قطاع غزة حيث تم اعتراضهما”.

استهداف بالخطأ

وأمس الأحد، أعلن جيش الاحتلال أن دبابة تابعة له أطلقت النار من طريق “الخطأ” على موقع مصري في سيناء متاخم للحدود مع إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال في بيان “أطلقت دبابة لجيش الدفاع قبل قليل نيرانها من طريق الخطأ، وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم”. وأشار البيان إلى أن الواقعة “قيد التحقيق ويتم درس تفاصيلها”.

#عاجل أطلقت دبابة لجيش الدفاع قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعًا مصريًا بالقرب من الحدود في منطقة كرم شالوم.

الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله. جيش الدفاع يبدي أسفه عن الحادث — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 22, 2023

من جهته، قال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري إن عددا من أفراد المراقبة الحدودية أصيبوا خلال الحادث بإصابات “طفيفة”، مضيفا أنه يجري التحقيق في الحادث.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن 9 مصريين أصيبوا “إثر استهداف إسرائيلي وقع بالقرب من برج تابع لقوات حرس الحدود جنوب مدينة رفح المصرية على خط الحدود الفاصل بين مصر وقطاع غزة”.