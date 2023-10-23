من شمال غزة إلى جنوبها.. سلسلة غارات إسرائيلية تقصف منازل عشرات العائلات وتقتل أبناءها (فيديو)

كثف الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مختلف أنحاء قطاع غزة مساء أمس الأحد وصباح اليوم الاثنين، مخلفًا عشرات الضحايا بين شهيد ومصاب، وعشرات المنازل والمنشآت المهدمة.

ورصدت الجزيرة مباشر، آثار الدمار الذي خلفته غارات الاحتلال على منزل عائلة الخطيب، والمنازل المجاورة، الليلة الماضية، بمدينة رفع جنوبي قطاع غزة.

وتمكن الدفاع المدني بمشاركة عدد من الشباب الفلسطينيين من انتشال مصابين من عائلة الخطيب بينهم طفل، كانوا محاصرين تحت ركام منزلهم.

وشن الاحتلال غارات طالت عدة منازل في مدينة رفح، بينها منزل عائلة “أبو عيادة” في تل السلطان غربي رفح، وأدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء والمصابين، نقلوا جميعًا إلى مستشفى الكويت.





وشيّعت خلال الساعات الماضية، عائلات الخطيب و”أبو نجا” و”أبو عيادة” والحمايدة، نحو 50 من أبنائها الذي استشهدوا جراء هذه الغارات.

وشملت الغارات أنحاء القطاع، حيث قصفت الطائرات منزلًا على رؤوس ساكنيه في حي القيزان جنوب خان يونس، مما أدى إلى ارتقاء نحو 7 شهداء بينهم أطفال ورضيع.

وفي المحافظة الوسطى، استهدف الاحتلال بعدة صواريخ منازل عائلة “أبو جلدة”، وعائلة البياع، وعائلة الشرافي، وعائلة السعافين، وأسفر ذلك عن عدد من الشهداء والإصابات.

تغطية صحفية: طفل أصيب في قصف طيران الاحتلال لمنزل عائلة الخطيب في رفح فجر اليوم يستنجد بوالده. pic.twitter.com/wgNaIr78fv — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 23, 2023

وفي محافظة غزة شمالي القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منازل عائلة الغول، وعائلة عبد اللطيف بشارع عايدية في النصر، وعائلة “أبو ناصر”، وعائلة مهنا في حي الشيخ رضوان، وعائلة انصيو، ومنزلا في محيط تموين الشاطئ؛ مما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وعدة إصابات.

وفي الشمال أيضًا، كانت قوات الاحتلال قد قصفت بطائراتها الحربية، منزل عائلة اللداوي فدمّرته كلّيًّا هو وعدد من المنازل المجاورة له؛ مما أدى إلى ارتقاء عشرات من الشهداء والجرحى.