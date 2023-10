“هاي أمي بعرفها من شعرها”.. صرخة طفلة فلسطينية لحظة تعرفها على جثة والدتها (فيديو)

تداول نشاء مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، مقطع فيديو لطفلة فلسطينية منهارة لتعرّفها على جثة والدتها الشهيدة جراء القصف الإسرائيلي الغاشم والمتواصل على قطاع غزة لليوم السابع عشر على التوالي.

ورغم محاولة المسعفين وأهالي المنطقة إقناع الطفلة بأن الجثمان الذي لم يظهر منه سوى شعر الرأس فقط، ليس لوالدتها، فإن الطفلة عرفت والدتها وقالت باكية “هي أمي والله هي عرفتها من شعرها”.

وقالت بغضب إن الاحتلال لم يكتف بقتله جدها وجدتها وعمتها وأولادها، والآن والدتها وأختها، مضيفة “مبقدرش أعيش بدونها، ياريتك أخذتني معاها”.

🇵🇸 #Palestine || “She is my mom, I know her from her hair“ … A Palestinian girl recognises her mother amongst the deceased, killed by an Israeli air strike in Gaza. 22.10.23

هاي امي عرفتها من شعرها .. طفلة فقدت والدتها في قصف الاحتلال على غزة pic.twitter.com/PXhl8BKu7d

