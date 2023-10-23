وزارة الداخلية في غزة: أكثر من 400 شهيد بينهم 182 طفلا خلال 12 ساعة (فيديو)
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23/10/2023-|آخر تحديث: 23/10/202308:01 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إن 436 شخصا منهم 182 طفلا استُشهدوا جراء القصف الإسرائيلي منذ مساء أمس الأحد وحتى منتصف ظهر اليوم الاثنين.
وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في مؤتمر صحفي إن الاحتلال كثف غاراته خلال الـ24 ساعة الماضية بشكل جنوني، وشن مئات الغارات مُركّزا على استهداف منازل المواطنين، مما أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والمصابين، مشيرا إلى أن أغلبهم من النساء والأطفال.
وفي ما يلي أهم ما جاء في تصريحات المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة:
- بلغ عدد المفقودين تحت الأنقاض أكثر من 1500 شخص، وهم في عداد الشهداء يضافون إلى حصيلة الشهداء التي تعلنها وزارة الصحة.
- أكثر من 80% من القنابل التي يستخدمها الاحتلال في عدوانه هي قنابل أمريكية الصنع.
- طواقم الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات قامت بـ338 مهمة إزالة مخلفات قنابل الاحتلال وتحييد خطر قنابل أخرى لم تنفجر.
- لا تزال هناك مئات القنابل التي تشكل خطرا على حياة المواطنين وكثير منها لم تنفجر، ولا تتمكن الطواقم المختصة من الوصول إليها بسبب ضعف الإمكانات وصعوبة الظروف الميدانية بسبب الاستهداف المتكرر.
- الاحتلال يستخدم قنابل ذات قدرة تدميرية هائلة مخصصة لتدمير التحصينات في المناطق الجبلية، وهي لا تتناسب مع طبيعة المنازل السكنية في غزة، مما يؤدي إلى تدمير منازل عدة في الغارة الواحدة ووقوع أكبر عدد من الضحايا وصعوبة استخراجهم من تحت الأنقاض.
- يركز الاحتلال على تدمير أحياء سكنية بأكملها خاصة في مخيمات اللاجئين المكتظة بالسكان.
شهداء غزة يتجاوزون 5 آلاف أغلبهم أطفال ونساء و1500 مفقود تحت الأنقاض.. ما تعليقك؟
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— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 23, 2023
كما أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة التحديث اليومي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ 17 يوما:
- بلغ عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري 5087 شهيدا منهم 2055 طفلا و1119 امرأة وفتاة و217 مسنا، وإصابة 15273 مواطنا.
- بلغ عدد شهداء جنوبي قطاع غزة 1652 وهي المناطق التي زعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة وارتكب فيها مجازر مروعة استهدف فيها النازحين بشكل مباشر في الطرقات وفي منازل أقربائهم وفي مراكز الإيواء.
- بلغ إجمالي عدد النازحين نحو مليون و400 ألف مواطن بنسبة تصل إلى 70% من سكان القطاع.
- ارتكب الاحتلال 597 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية، ارتقى فيها 3813 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال.
- تلقت الطواقم الحكومية نحو 1500 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 830 طفلا.
- أكثر من 181 ألف وحدة سكنية تضررت بفعل العدوان المستمر منها أكثر من 20 ألف وحدة هدمها الاحتلال بشكل كامل أو باتت غير صالحة للسكن.
- 72 مقرا حكوميا وعشرات المرافق العامة والخدماتية دمرها الاحتلال وألحق بها الضرر الكبير.
- استمر الاحتلال في استهداف شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وأخرج عددا منها من الخدمة، في حين يواصل استهداف المؤسسات التعليمية، حيث تعرضت 177 مدرسة لأضرار متنوعة، منها 32 مدرسة خرجت من الخدمة.
- يواصل الاحتلال تعمّد استهدافه تجمعات المواطنين وتدميره للبيوت فوق رؤوس ساكنيها، واستهدافه للكنائس والمساجد حيث تضرر كليا 32 مسجدا و3 كنائس تضررت بشكل بالغ.
- جميع الإحصائيات الرسمية التي وثقتها الطواقم الحكومية الميدانية هي ما استطاعت الوصول إليه مع تواصل قصف الاحتلال على القطاع وتعذر الوصول إلى مناطق واسعة بسبب استمرار القصف.
- نؤكد ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم لإدخال المستلزمات الحياتية والاحتياجات الإنسانية وفي مقدمتها الوقود، وإخراج الجرحى والمصابين لتلقي العلاج.
المصدر : الجزيرة مباشر