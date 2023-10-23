وزارة الداخلية في غزة: أكثر من 400 شهيد بينهم 182 طفلا خلال 12 ساعة (فيديو)

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إن 436 شخصا منهم 182 طفلا استُشهدوا جراء القصف الإسرائيلي منذ مساء أمس الأحد وحتى منتصف ظهر اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في مؤتمر صحفي إن الاحتلال كثف غاراته خلال الـ24 ساعة الماضية بشكل جنوني، وشن مئات الغارات مُركّزا على استهداف منازل المواطنين، مما أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والمصابين، مشيرا إلى أن أغلبهم من النساء والأطفال.

وفي ما يلي أهم ما جاء في تصريحات المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة:

بلغ عدد المفقودين تحت الأنقاض أكثر من 1500 شخص، وهم في عداد الشهداء يضافون إلى حصيلة الشهداء التي تعلنها وزارة الصحة.

أكثر من 80% من القنابل التي يستخدمها الاحتلال في عدوانه هي قنابل أمريكية الصنع.

طواقم الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات قامت بـ338 مهمة إزالة مخلفات قنابل الاحتلال وتحييد خطر قنابل أخرى لم تنفجر.

لا تزال هناك مئات القنابل التي تشكل خطرا على حياة المواطنين وكثير منها لم تنفجر، ولا تتمكن الطواقم المختصة من الوصول إليها بسبب ضعف الإمكانات وصعوبة الظروف الميدانية بسبب الاستهداف المتكرر.

الاحتلال يستخدم قنابل ذات قدرة تدميرية هائلة مخصصة لتدمير التحصينات في المناطق الجبلية، وهي لا تتناسب مع طبيعة المنازل السكنية في غزة، مما يؤدي إلى تدمير منازل عدة في الغارة الواحدة ووقوع أكبر عدد من الضحايا وصعوبة استخراجهم من تحت الأنقاض.

يركز الاحتلال على تدمير أحياء سكنية بأكملها خاصة في مخيمات اللاجئين المكتظة بالسكان.

شهداء غزة يتجاوزون 5 آلاف أغلبهم أطفال ونساء و1500 مفقود تحت الأنقاض.. ما تعليقك؟

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كما أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة التحديث اليومي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ 17 يوما: