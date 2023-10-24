أكثر من 35 شهيدا وعشرات الجرحى في مجزرة للاحتلال على خان يونس (فيديو)

قالت وزارة الداخلية في غزة إن 36 شخصا على الأقل استُشهدوا وأصيب العشرات في مجزرة إسرائيلية جديدة في القطاع.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية منازل عدة بحي الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، في وقت متأخر اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل وسّعت دائرة استهدافها في القطاع، مما أدى إلى سقوط “نحو 50 شهيدا خلال الساعة الأخيرة”.