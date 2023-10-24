سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

إصابة 3 إسرائيليين جراء سقوط صواريخ أطلقتها فصائل المقاومة من غزة (فيديو)

إصابة 3 أشخاص جراء سقوط صواريخ أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة تجاه وسط إسرائيل
مدة الفيديو 00 minutes 08 seconds
24/10/2023

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، جراء سقوط صواريخ أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي “أصيب شخصان بجروح متوسطة وطفيفة جراء سقوط صواريخ في حولون”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأضافت أن إسرائيليا ثالثا أصيب بجروح طفيفة ناجمة عن سقوط صاروخ في “بئر يعقوب”.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلا عن بيان لـ”نجمة داود الحمراء” (هيئة الإسعاف الإسرائيلية) أن الجريحين في “حولون” أصيبا نتيجة سقوط صاروخين في منطقتين مختلفتين بالمدينة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، قصفها مدينتي تل أبيب وبئر السبع برشقات صاروخية.

وقالت “القسام” في بيانين منفصلين “قصفنا مدينة تل أبيب (وسط) وبئر السبع (جنوب) برشقات من الصواريخ ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة”.

ولليوم الثامن عشر، يواصل جيش الاحتلال استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأدّت إلى استشهاد 5791 فلسطينيا بينهم 2360 طفلا و1292 امرأة و295 مسنا، وإصابة 16297 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1550 مفقودا تحت الأنقاض.

وخلال الفترة ذاتها، قتلت “كتائب القسام” وباقي فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي بينهم عسكريون برتب رفيعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات