إنقاذ توأمين حديثي الولادة من تحت الأنقاض في غزة (فيديو)

أنقذ الدفاع المدني، توأمين لم يتجاوز عمرهما 50 يومًا، من تحت الأنقاض بعد قصف منزلهم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر الناشط أنس الشريف، صورًا للتوأمين سارة وعمر حسان، بعد إخراجهم أحياء بعد قصف منزلهم في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وظهر الطفلان نائمين في سلام، ولم يتضح ما إذا كان قد أستشهد أحد من أهالي هذين الطفلين أم لا.

والليلة الماضية شهد قطاع غزة، ليلة دامية، بعدما كثف الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة لوجود العديد تحت الأنقاض حتى الآن.

سارة وعمر حسان، توأم لا يتجاوز عمرهم 50 يوماً، تم إخراجهم أحياء بعد قصف الاحتلال لمنزلهم في مخيم جباليا شمال غزة pic.twitter.com/RJx3c9vH8R — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 24, 2023

ووصفت وزارة الصحة الفلسطينية، المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الليلة الماضية بأنها “كبيرة”، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 53 شهيدا بينهم أطفال سقطوا، وجُرح العشرات، في خان يونس ورفح.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن عدد الشهداء ارتفع إلى 60 فضلا عن عشرات المصابين جراء قصف الاحتلال عددا من المنازل في رفح وخان يونس جنوبي القطاع.

وحسب آخر تحديث لوزارة الصحة في غزة، مساء أمس الاثنين، حول عدد الشهداء والجرحى، فقد أسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 5087 مواطنًا بينهم 2055 طفلًا و1119 امرأة و217 مسنًّا، وإصابة 15273 آخرين.