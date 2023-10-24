اشتباكات في زيكيم بعد تسلل قوة من الضفادع البشرية التابعة للقسام

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن قوة من الضفادع البشرية التابعة لها “تمكنت من التسلل بحرًا والإبرار على شواطئ زيكيم جنوب عسقلان المحتلة”.

وذكرت كتائب القسام في بيان عبر صفحتها على تليغرام أن القوة “اشتبكت مع جيش الاحتلال في تلك المنطقة”.

وأظهرت مقاطع فيديو قنابل الإضاءة التي أطلقها الجيش الإسرائيلي بكثافة فوق “زيكيم”، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجبهة الداخلية دعت المستوطنين إلى التزام منازلهم.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش قتل أكثر من 10 متسللين في منطقة زيكيم، بينما لم يصدر بيان عن كتائب القسام.