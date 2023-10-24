الاحتلال الإسرائيلي يزيد انتهاكاته لحقوق الأسرى الفلسطينيين

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض تشديدات كبيرة وعقوبات على الأسرى في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ونشرت الهيئة في تقريرها الصادر اليوم تفاصيل التشديدات الكبيرة والظروف الصعبة والعقوبات التي يواجهها أسرى سجن عوفر منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وهي كالتالي:

سحب جميع الأجهزة الكهربائية من تلفاز وبلاطات تسخين الأكل وأباريق تسخين المياه.

قطع التيار الكهربائي عن الأقسام من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء.

الخروج للتريض لـ20 دقيقة فقط وفي بعض الأحيان يتم حرمانهم من الفورة بشكل كامل.

إتلاف كافة الأدوات الرياضية.

قطع الماء الساخن عن الأقسام مما يضطر الأسرى للاستحمام بماء بارد.

إغلاق المطبخ وتوفير وجبتين متواضعتين فقط.

تفتيش دوري ويومي للغرف.

وضع 9 أسرى في كل غرفة بدل 5 أسرى كما كان متبعا في السابق.

تحويل بعض الأسرى المنتهية محكوميتهم إلى الاعتقال الإداري.

مزيد من حملات الاعتقال

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد قال في بيان أمس الاثنين إن الاحتلال أصدر أمرا عسكريا بتعديل مؤقت لترتيبات الاعتقال الإداري، شمل الإجراءات التالية:

رفع مدة توقيف المعتقل، لفحص إمكانية استصدار أمر اعتقال إداري بحقه، من 72 ساعة إلى 6 أيام.

تعديل مدة عرض المعتقل على جلسة التّثبيت الأولى؛ حيث كانت سابقًا 8 أيام، وأصبحت حاليًّا 12 يومًا.

وأضاف البيان أن هذا التعديل، وما سبقه من أوامر، وتفعيل بنود لأوامر، الهدف منها تنفيذ المزيد من حملات الاعتقال، والتسهيل على أجهزة الاحتلال في إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداري، وإدارة الكم الكبير من المعتقلين، ومنهم المعتقلون إداريًّا.

وكان ذلك واضحًا من حجم أوامر الاعتقال الإداريّ مؤخرًا، حيث أصدر الاحتلال بعد 7 أكتوبر أكثر من 300 أمر اعتقال إداريّ بين أوامر جديدة، وأوامر تجديد.

ومنذ 7 أكتوبر الجاري، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، واستشهد جراءها أكثر من 5087 فلسطينيا بينهم 2055 طفلا و1119 امرأة، وأصيب 15273 آخرون، كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.