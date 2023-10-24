القسام تنشر مقطع فيديو للحظة الإفراج عن المحتجزتين الإسرائيليتين (شاهد)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو للمحتجزتين المفرج عنهما مساء الاثنين “لدواع إنسانية ومرضية قاهرة”.

ويظهر في المقطع مقاتلان من كتائب القسام وهما يجلسان مع المرأتين، ويقدّمان لهما الطعام والشراب قبل اصطحابهما وتسليمهما إلى أفراد الصليب الأحمر الدولي.

من جهة أخرى، نشرت وسائل إعلام مصرية مقطع فيديو يُظهر تسلُّم أفراد الإسعاف المصري المحتجزتين من أفراد الصليب الأحمر الدولي، ونقلهما إلى سيارتي إسعاف ثم عبورهما إلى الجانب المصري من معبر رفح.





وقال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة عبر حسابه على تليغرام “تم إطلاق سراح المحتجزتين (نوريت يتسحاك) و(يوخفد ليفشيتز)، علما بأن العدو رفض منذ الجمعة الماضية قبول استلامهما”.

وأضاف “الاحتلال لا يزال يهمل ملف أسراه، وقد قررنا الإفراج عنهما لدواعٍ إنسانية ومرضية قاهرة رغم ارتكاب الاحتلال أكثر من 8 خروقات للإجراءات التي تم الاتفاق مع الإخوة الوسطاء على التزام الاحتلال بها خلال هذا اليوم لإتمام عملية التسليم”.

وأطلقت كتائب القسام، يوم الجمعة الماضي، سراح محتجزتين أمريكيتين لـ”دواعٍ إنسانية” استجابة لجهود وساطة قطرية.