بايدن: يجب إطلاق سراح الرهائن أولا ثم نتحدث عن وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إنه يجب أولا إطلاق سراح “الرهائن” الذين تحتجزهم حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وذلك ردا على سؤال بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وقال بايدن: “يجب أن يتم إطلاق سراح هؤلاء الرهائن وبعد ذلك يمكننا التحدث”.

وفي وقت سابق الاثنين، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، إن الكتائب قامت عبر وساطة مصرية قطرية بإطلاق سراح محتجزتَين رفض الاحتلال قبول استلامهما منذ يوم الجمعة الماضي.

وقال أبو عبيدة في بيان عبر حسابه على موقع “تليغرام”: “قمنا في كتائب القسام وعبر وساطةٍ مصريةٍ قطريةٍ بإطلاق سراح المحتجزتَين “نوريت يتسحاك” و”يوخفد ليفشيتز”، علمًا بأن العدو رفض منذ الجمعة الماضية قبول استلامهما”.

وأضاف أن الاحتلال “لا يزال يهمل ملف أسراه، وقد قررنا الإفراج عنهما لدواعٍ إنسانيةٍ ومرضيةٍ قاهرة رغم ارتكاب الاحتلال لأكثر من 8 خروقات للإجراءات التي تم الاتفاق مع الإخوة الوسطاء على التزام الاحتلال بها خلال هذا اليوم لإتمام عملية التسليم”.

ردًا على سؤال بشأن وقف إطلاق النار في #غزة.. الرئيس الأمريكي #جو_بايدن: يجب إطلاق سراح الرهائن أولًا ‌ pic.twitter.com/4rEYakpegJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 23, 2023

وأطلقت كتائب عز الدين القسام، الجمعة الماضي، سراح محتجزتين أمريكيتين لـ”دواع إنسانية” استجابة لجهود وساطة قطرية.

وقالت إن إطلاق المحتجزتين (أم وابنتها) يأتي “لنُثبِت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات (الرئيس الأمريكي) جو بايدن وإدارته الفاشيّة هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة”.

وقتل من إسرائيل في المواجهة مع حركة حماس وباقي فصائل المقاومة أكثر من 1400 وأصيب نحو 5000 آخرين، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسر ما يزيد على 200 إسرائيلي بينهم عسكريون برتب كبيرة.