‏”ترسلون لنا الأكفان”.. صرخات نساء من غزة: لا نريد مساعدات أوقفوا القصف فقط ‏‏(فيديو) ‏

استغاثت امرأتان فلسطينيتان لم تستطيعا تحمل الدمار الهائل والخسائر البشرية التي لا تتوقف جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن عشر على التوالي.

وقالت إحداهن، للجزيرة مباشر، من قلب المستشفى بعدما قصف الاحتلال منزلها ومنزل أقربائها، “ما ذنب الأطفال؟ ما ذنب هذا الشعب الغلبان؟ هدوا بيوتنا وأصبحنا مشردين”.

وقالت مستنكرة وهي تصرخ “وينكم يا عرب؟ وين شعوب العرب؟ ترسلون لنا الأكفان بدلًا من أن تقفوا بجانبنا؟ حسبي الله ونعم الوكيل”.

فلسطينية: نحن شعب ذو عزة وكرامة لا نريد مساعدات فقط أوقفوا القصف#الجزير_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/hBGEihryvI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 24, 2023

فيما انتقدت الأخرى اكتفاء الدول العربية بالمساعدات الغذائية وغيرها، وقالت “احنا شعب ذوعزة وذو كرامة، لا نريد مساعدات، كل ما نريده هو وقف إطلاق النار”.

وأضافت مشيرة للأطفال من حولها “ماذا نملك حتى يفعلوا بنا كل ذلك؟ هل هؤلاء الأطفال معهم سلاح؟ هؤلاء الأطفال يتقطعون لأشلاء، والمدنيون يقتلون، لا نريد أي شيء، فقط أوقفوا إطلاق النار واتركونا نعيش في سلام”.

وتابعت بأسى “أولادنا راحوا، وبيوتنا راحت، ونساؤنا راحت، لا أحد في غزة بخير، اللي مات من الدمار، واللي مات من الخوف، واللي مات أقاربه، عائلات بأكملها تُمحى”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بأكملها، وقتلت أكثر من 5087 فلسطينيا بينهم 2055 طفلا و1119 امرأة، وأصابت 15273 آخرين. كما يوجد أكثر من 1500 مفقود تحت الأنقاض.