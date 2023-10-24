حزب الله وإسرائيل يتبادلان القصف عبر الحدود (فيديو)

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية أن مقاتليها قصفوا موقعين إسرائيليين بالصواريخ والمدفعية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة “بنية تحتية” للحزب في لبنان.

وذكر حزب الله في بيانين منفصلين عبر تليغرام أن مقاتليه هاجموا “ثكنة برانيت” وموقع “خربة المنارة” ‏بالأسلحة الصاروخية الموجَّهة وقذائف المدفعية وحققوا إصابات ‏مباشرة.

كما أعلن الحزب استشهاد تسعة من مقاتليه أثناء “القيام بواجباتهم الجهادية”.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي قرى في جنوبي لبنان.

على الجهة الأخرى، أعلن جيش الاحتلال أن مروحية قتالية تابعة له هاجمت “بنية تحتية عسكرية” لحزب الله في لبنان.

كما هاجمت مسيّرات تابعة له خلايا تابعة لحزب الله كانت تحاول إطلاق صواريخ وقذائف مضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية.