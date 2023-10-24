حماس تتهم سلطات الاحتلال بـ”اغتيال” عضوها البارز عمر دراغمة داخل السجن

اتهمت حركة “حماس” سلطات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال عضوها البارز عمر دراغمة الذي أعلنت استشهاده، اليوم الاثنين، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلنت مصلحة سجون الاحتلال وفاة أسير معتقل إداريا في سجن مجدو.

وأفادت مصادر فلسطينية أن الشهيد هو عمر دراغمة (58 عاما) القيادي في “حماس” من مدينة طوباس، الذي اعتقل برفقة نجله مع بداية عملية “طوفان الأقصى”.

وحملت حماس سلطات الاحتلال المسؤولية عن استشهاده، وقالت في بيان “نزف إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية القيادي في الحركة الأسير البطل عمر دراغمة (أبو النمر) المعتقل إداريًّا في سجن مجدو الصهيوني والذي ارتقى في معتقله في عملية اغتيال جبانة”.

وأضاف البيان “حماس إذ تعزي عائلة الشهيد، لتعدُ الأسرى بالحرية القريبة والخلاص من سجون الظلم، والإهمال الطبي والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرضون لها على مدار الساعة، والتي تضاعفت وتصاعدت في ظل قرارات الحكومة الصهيونية الحالية”.

وأكدت حماس أن “طوفان الأقصى.. كفيل بتحقيق آمال آلاف الأسرى وعوائلهم قريبا”.

بدورها قالت حركة “الجهاد الإسلامي” إن “اغتيال الأسير القيادي دراغمة جريمة يكشف الوحشية التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون”.

في السياق، خرجت مسيرات احتجاجية في طوباس بالضفة الغربية بعد الإعلان عن استشهاد الأسير دراغمة بسجون الاحتلال.





وأكدت هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (مستقل) نبأ استشهاد دراغمة من طوباس في سجون الاحتلال.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 أشهر قابلة للتمديد.

وقالت المؤسستان في بيان مشترك، إن دراغمة حضر، اليوم الاثنين، جلسة محاكمته وهو بصحة جيدة وفقا لمحاميه موضحا أنه معتقل منذ التاسع من أكتوبر/تشرين أول الجاري. ولم يذكر البيان أي تفاصيل بخصوص ظروف الوفاة.

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير أنه “منذ مطلع العام الجاري، بلغت حالات الاعتقال أكثر من 6500 حالة”.