سياسة|قطاع غزة

شاهد: وصول طفلة إلى المستشفى بعد استشهاد عائلتها كلها في غزة

آثار الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة
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24/10/2023-|آخر تحديث: 24/10/202305:39 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

وصلت إلى مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أمس الاثنين، طفلة من دون أهلها، بعد انتشالها من تحت أنقاض منزلها الذي قصفه الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن هذه الطفلة، التي لم تتجاوز 5 سنوات، هي الناجية الوحيدة من عائلتها بعد تدمير منزلها واستشهاد أفراد أسرتها.

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وأحاط الأطباء وطاقم التمريض بالطفلة المصابة، وعالجوها على الأرض في أحد أزقة المستشفى، وهو ما يدل على عدم وجود أسرة للجرحى والمصابين، ويعكس الوضع الكارثي الذي يمر به القطاع الطبي في غزة.

ولم تكن هذه الطفلة الوحيدة التي تنجو ويموت كل أفراد أسرته جراء القصف الإسرائيلي، فقد تداولت منصات التواصل، العديد من الأطفال الذين تيتّموا جراء هذا العدوان الغاشم.

وكثف الاحتلال غاراته الجوية على مختلف أنحاء قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، مخلفًا عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى، والمئات من المباني المهدمة، وتدميرًا في البنية التحتية.

واستهدفت الغارات إسرائيلية فجر اليوم، منازل مأهولة في جباليا البلد شمالي غزة، ومنطقة القرارة في خان يونس جنوبي القطاع؛ مما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا.

وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن “عمليات الإنقاذ لا تزال جارية لانتشال عدد من الضحايا من تحت أنقاض المنازل المستهدفة”.

المصدر : الجزيرة مباشر