شاهد: وصول طفلة إلى المستشفى بعد استشهاد عائلتها كلها في غزة

وصلت إلى مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أمس الاثنين، طفلة من دون أهلها، بعد انتشالها من تحت أنقاض منزلها الذي قصفه الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن هذه الطفلة، التي لم تتجاوز 5 سنوات، هي الناجية الوحيدة من عائلتها بعد تدمير منزلها واستشهاد أفراد أسرتها.

وأحاط الأطباء وطاقم التمريض بالطفلة المصابة، وعالجوها على الأرض في أحد أزقة المستشفى، وهو ما يدل على عدم وجود أسرة للجرحى والمصابين، ويعكس الوضع الكارثي الذي يمر به القطاع الطبي في غزة.

ولم تكن هذه الطفلة الوحيدة التي تنجو ويموت كل أفراد أسرته جراء القصف الإسرائيلي، فقد تداولت منصات التواصل، العديد من الأطفال الذين تيتّموا جراء هذا العدوان الغاشم.

التوأم سارة وعمر حسان…خرجوا أحياء من بين الأنقاض عقب استهداف طائرات الاحتلال منزلهم في مخيم جباليا شمال غزة pic.twitter.com/8v3e3sRSXJ — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 23, 2023

وكثف الاحتلال غاراته الجوية على مختلف أنحاء قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، مخلفًا عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى، والمئات من المباني المهدمة، وتدميرًا في البنية التحتية.

واستهدفت الغارات إسرائيلية فجر اليوم، منازل مأهولة في جباليا البلد شمالي غزة، ومنطقة القرارة في خان يونس جنوبي القطاع؛ مما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا.

"الناجية الوحيدة"..اسـتشهاد عائلة طفلة بالكامل في غـ ـارة إسرائيلية استهدفت منزلهم#غزة_تحت_القصف | #فلسطين pic.twitter.com/tXLKMoDqdy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 24, 2023

وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن “عمليات الإنقاذ لا تزال جارية لانتشال عدد من الضحايا من تحت أنقاض المنازل المستهدفة”.