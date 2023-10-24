سياسة|قطاع غزة

شاهد: طفل فلسطيني يرتجف ويعجز عن النطق من هول الصدمة بعد قصف الاحتلال منزله

طفل فلسطيني يرتجف من هول الصدمة بعد قصف الاحتلال الإسرائىلي لمنزله
مدة الفيديو 00 minutes 32 seconds
24/10/2023

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفل فلسطيني يرتجف بعد نجاته من غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لليوم الثامن عشر على التوالي.

ويظهر في الفيديو أحد الأشخاص حاملًا الطفل في ردهة مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة.

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وظهر الطفل وهو يرتجف بشدة من هول الصدمة التي رآها جراء قصف منزله، وبدا مغطى بالرماد الذي تناثر على شعره وجسده بعد تفجير المنزل.

وحاول بعض المحيطين به أن يسألوه عن اسمه، لكنه ظل يرتجف غير قادر على النطق، ولم يستطع الإجابة.

ويبدو أن الطفل وصل إلى المستشفى وحيدًا من دون أهله، شأنه شأن عشرات الأطفال في غزة الذين دُمّرت بيوتهم واستشهد أهلهم، ولم يبق سوى أبنائهم الذين نجوا بأعجوبة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت أكثر من 5087 فلسطينيا بينهم 2055 طفلا و1119 امرأة، وأصابت 15273 آخرين. كما يوجد أكثر من 1500 مفقود تحت الأنقاض.

المصدر : الجزيرة مباشر