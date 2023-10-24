شاهد: طفل فلسطيني يرتجف ويعجز عن النطق من هول الصدمة بعد قصف الاحتلال منزله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفل فلسطيني يرتجف بعد نجاته من غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لليوم الثامن عشر على التوالي.

ويظهر في الفيديو أحد الأشخاص حاملًا الطفل في ردهة مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة.

وظهر الطفل وهو يرتجف بشدة من هول الصدمة التي رآها جراء قصف منزله، وبدا مغطى بالرماد الذي تناثر على شعره وجسده بعد تفجير المنزل.

وحاول بعض المحيطين به أن يسألوه عن اسمه، لكنه ظل يرتجف غير قادر على النطق، ولم يستطع الإجابة.

طفل فلسطيني يرتجف من هول الصدمة عقب نجاته من القصف الإسرائيلي على قطاع #غزة #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/D7grtlboIL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 23, 2023

ويبدو أن الطفل وصل إلى المستشفى وحيدًا من دون أهله، شأنه شأن عشرات الأطفال في غزة الذين دُمّرت بيوتهم واستشهد أهلهم، ولم يبق سوى أبنائهم الذين نجوا بأعجوبة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت أكثر من 5087 فلسطينيا بينهم 2055 طفلا و1119 امرأة، وأصابت 15273 آخرين. كما يوجد أكثر من 1500 مفقود تحت الأنقاض.