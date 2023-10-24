شاهد: لحظة قصف الاحتلال لمركز تجاري وسط غزة وسقوط شهداء وجرحى ‏

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة عن ارتقاء شهداء وإصابة عدد كبير من المواطنين، باستهداف طائرات الاحتلال لمركز “أبو دلال” التجاري بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

تغطية صحفية: "لحظة قصف الاحتلال لمركز أبو دلال التجاري في النصيرات وسط قطاع غزة". pic.twitter.com/i6h4Yp2dzh — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 24, 2023

من جانبها أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 5791 شهيدا منذ اندلاع الحرب على غزة.

وقالت الوزارة “ارتفع عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى 5791 شهيدا منهم 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنا إضافة إلى إصابة 16297 مواطنا بجراح مختلفة”، وذلك منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.