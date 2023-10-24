صحة غزة تعلن الانهيار التام لمستشفيات القطاع (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، الانهيار التام للمستشفيات جراء الحرب على غزة، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة شهداء الغارات على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى 5791 فلسطينيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، عقد في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وقال القدرة إن مستشفيات غزة انهارت بشكل تام بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع، مشيرا إلى أن بقاء أبواب المستشفيات مفتوحة لا يعني أنها تقدم الخدمة لطوفان الجرحى المتدفق عليها.

ولفت إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت الى استشهاد 65 من الطاقم الطبي، وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.

وأكد القدرة خروج 12 مستشفى و32 مركزا صحيا عن الخدمة وقال نخشى من خروج المزيد خلال الساعات القادمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.

وأشار إلى أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بلغ 5791 شهيدا منهم 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنا إضافة إلى إصابة 16297 مواطنا بجراح مختلفة.

وأضاف أن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين وأن الوزارة تلقت 1550 بلاغا عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض، منهم 870 طفلا.

وأوضح القدرة أن مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات الساعات (خلال) الماضية أوقعت 305 أطفال و173 نساء و78 مسنا.

ولليوم الـ18 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.