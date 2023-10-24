فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة ينجو من الموت بعد استهداف منزله في رفح (فيديو)

نجا الفلسطيني خالد صلاح، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، من الموت وخرج من تحت ركام منزله في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بعد قصفه.

ولا يزال باقي أفراد عائلة خالد تحت أنقاض المنزل، لا أحد يعرف من سينجو منهم ومن سيكون مصيره الموت.

ويقع منزل عائلة صلاح بجوار مدرسة رابعة العدوية.

وحسب السلطات الفلسطينية، دمر القصف الإسرائيلي 42% من الوحدات السكنية في القطاع، كما تعرضت 178 مؤسسة تعليمية للدمار، بينها 20 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”.